Волгоградцев приглашают на концерт «Музыка барокко», который будет проходить в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37 в рамках выставки французской графики XVII-XIX вв. из собрания ВМИИ «Резцом по живому».

Как сообщает пресс-служба музея, перед зрителями выступят лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Анастасия Лимар (сопрано) и Татьяна Цыганкова (фортепиано).

Концерт «Музыка барокко» завершает обширную интеллектуальную программу, которая проходила в рамках выставки «Резцом по живому». В программе концерта прозвучат сочинения признанных гениев эпохи барокко: Леонардо Винчи, Антонио Вивальди, Антонио Кальдары, Джованни Батиста Перголези, Генри Пёрселла, Никола Порпоры, Франческо Провенцале, Жана-Филипа Рамо, Иоганна Хассе.

Концерт состоится 10 июня в 18:00. Телефон для записи на концерт: 24-16-79