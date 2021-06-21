Жителей и гостей города приглашают на выставку «Плакат Победы…Долгое эхо войны» из г. Екатеринбурга, которая будет проходить в Волгоградском областном краеведческом музее.

По данным пресс-службы музея, гостей ждут 22 июня в 11:00. В этот день состоится презентация проекта «Плакат Победы…Долгое эхо войны» Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера. В презентации примет участие генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Ветрова Наталья Константиновна.

Проекта «Плакат Победы…Долгое эхо войны» — это виртуальная выставка, где представлены 252 плаката военного времени по разным направлениям: «Люди на фронте», «Люди в тылу», «Люди в оккупации».

Уникальность проекта в том, что экспонируются произведения местного плакатно-художественного искусства, среди которых много рукотворных, выпущенных Свердловским отделением Художественного фонда СССР. С помощью плакатов выставочный проект восстанавливает хронологию военных событий – с начала вторжения Германии и ее союзников в СССР 22 июня 1941 года до ее полной капитуляции 9 мая 1945 года.

Выставка будет работать весь день 22 июня в Волгоградском областном краеведческом музее.