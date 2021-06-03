Самых смелых волгоградцев приглашают принять участие в пятом сезоне первого городского «Свободного микрофона», который будет проходить каждую первую субботу месяца в парке «Комсомольский сад».

Как сообщают организаторы, 5 июня на сцену парка приглашаются те, кому есть что сказать со сцены, или спеть, или сыграть на музыкальном инструменте. У каждого участника будет пять минут, чтобы заявить о себе и о своём творчестве со сцены круглой площади.

Участникам напоминают об ограничениях — запрещена ненормативная лексика, политическая агитация и разные материалы эротического содержания.

Микрофон включается в субботу в 17:00. Участникам необходимо прийти для регистрации заблаговременно.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.