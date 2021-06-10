В День России в парке «Комсомольский сад» состоится концерт-фестиваль современного творчества, участниками которого станут солисты и коллективы творческих студий: «Школа вокала», «Elvira Studio», «Академия Талантов», хореографического ансамбля «Солнышко».

Как сообщают организаторы, в программе фестиваля — песни всевозможных жанров: авторские, народные, а также эстрадные песни в исполнении хорового коллектива «Надежда», солистов творческих студий, показательные выступления танцевальных коллективов, которые непременно поднимут всем настроение и сделают этот праздник максимально ярким и незабываемым.

Фестивальный концерт пройдёт на высокой (зелёной) сцене Квадратной площади Комсомольского сада (у самой большой ёлки Волгограда).

Гостей ждут 12 июня, в субботу, с 17:00.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.