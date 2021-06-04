Авиакомпания «Северный ветер» начнет выполнять прямые рейсы в Калининград. Рейсы в весенне-летний период (до конца октября) будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, в четверг самолеты буду прилетать в Волгоград в 00:35 и ровно через час отправляться обратно – в 1:35. По воскресеньям время прибытия самолета в Волгоград – 17:50, вылет в Калининград – 18:50.

В осенне-зимнем периоде (с ноября 2021 г. по март 2022 г.) самолеты будут летать по понедельникам и пятницам.

Прилет самолета из Калининграда запланирован на 22:05, вылет обратно – 23:05. Время в пути в одном направлении составит 2 часа 45 минут.

На маршруте авиаперевозчиком задействованы комфортабельные Boeing-737-800 NG.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно на официальном сайте авиакомпании Северный ветер.