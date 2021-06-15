Детские школы искусств продолжают приводить в порядок. На данный момент ремонтные работы ведутся сразу в нескольких заведениях Кумылженского и Светлоярского районов, а также в Волгограде.

Как сообщает областная администрация, в детской школе искусств Краснооктябрьского района Волгограда рабочие завершают демонтажные работы. Во время ремонта будет полностью обновлен фасад, заменена кровля, установлены новые системы отопления и вентиляции, а также проведен текущий ремонт помещений. В Светлоярской школе искусств специалисты проводят ремонт системы электро- и водоснабжения, меняют кровлю, монтируют новые двери. В Кумылженской детской музыкальной школе №1 выполнены внутренние работы по капитальному ремонту кровли и кабинетов. Планируется обновление фасада и вестибюля на первом этаже. Общий объём финансирования работ из бюджетов всех уровней составил 68,2 млн рублей.