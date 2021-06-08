В рамках празднования Дня России пройдет множество мероприятий. 12 июня в Волгограде состоится флешмоб «Флаг России», десятичасовой фестиваль технических видов спорта «Drive fest» и праздничный концерт.

Фестиваль «Drive fest» начнется в 10:00 на нижней террасе Центральной набережной и продлится до 20:00. Свое мастерство покажут любители автомобильного и мотоспорта из Волгограда, Саратова, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ессентуков и Батайска. Гости праздника увидят заезды по мотоджимхане (скоростному фигурному вождению мотоцикла), которые пройдут в рамках всероссийских соревнований. Увидят волгоградцы и мотородео — парные соревнования в скоростном маневрировании на мотоциклах. Любителей автоспорта ждут зрелищные состязания в автослаломе и дрифте.

В 13:00 стартует флешмоб «Флаг России». Порядка 130 волонтеров — воспитанников волгоградских муниципальных учреждений пронесут флаг России от Вечного огня на Аллее Героев до нижней террасы набережной. Длина полотнища составляет около 100 метров. По завершению акции участники выпустят в небо десятки воздушных шаров красного, синего и белого цветов. После завершения флешмоба будет дан старт основной праздничной программы. В 14:00 на сцене у фонтана «Искусство» начнется праздничный концерт — перед гостями с вокальными и танцевальными номерами выступят артисты МУК «Волгоградконцерт» и других творческих коллективов Волгограда, а откроют программу — воспитанники волгоградских музыкальных школ и детских школ искусств.

Также с 14:00 на верхней террасе набережной на нескольких интерактивных площадках будут проводиться мастер-классы и игры для детей. Воспитанники волгоградских спортивных организаций примут участие в соревнованиях по шахматам, покажут тренировки по эстетической и художественной гимнастике, акробатике, спортивным танцам, футболу, баскетболу боксу, дзюдо, самбо, тхэквондо и другим спортивным дисциплинам.

На выставке изделий декоративно-прикладного искусства «Волгоград ремесленный» ценители рукоделия смогут найти и приобрести работы местных мастеров. На празднике также будет организована торговля прохладительными и горячими напитками, мороженным.

Полная программа праздничных мероприятий размещена на сайте администрации Волгограда: http://www.volgadmin.ru/d/list/adsfix/admvlg/i3461.