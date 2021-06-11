В рамках празднования Всероссийского олимпийского дня в Волгограде состоится масштабный физкультурно-спортивный праздник, который будет проходить 19 июня в Центральном парке культуры и отдыха. Торжественная церемония открытия состоится в 9:00.

Как сообщает областная администрация, темой многочасовой спортивно-развлекательной программы станут Олимпийские игры, которые в конце июля стартуют в Токио. В парке будут работать выставка спортивных достижений региона, интерактивные площадки, а также фотозона, где можно будет сделать памятные снимки с ростовой куклой.

Перед гостями праздника выступят юные акробаты, боксеры и самбисты, а также мастера фитнес-аэробики и трейсеры волгоградского паркура. Для взрослых и малышей подготовят тематические конкурсы, эстафеты и игры. Самым массовым состязанием станет забег «Олимпийская миля» — юным атлетам предстоит пробежать 1600 метров. Все вышедшие на старт, а также активные участники других площадок получат специальные награды, фирменные дипломы и сувенирную продукцию с символикой Всероссийского олимпийского дня.

Планируется, что почётными гостями спортивного торжества станут олимпийские чемпионы Алексей Петров, Лариса Ильченко, Алексей Савостин, Любовь Васильева, а также ветераны волгоградского спорта. Отметим, Всероссийский олимпийский день проводится уже в 32-й раз, в этом году его организуют региональный спорткомитет совместно с Олимпийским советом Волгоградской области.