В праздничные дни в ЦПКиО будет работать «Царицынское подворье мастеров», где можно будет ознакомиться с казачьей культурой и традициями, а также приобрести уникальные изделия ручной работы. Площадка народного декоративно-прикладного творчества откроется в День России 12 июня.

Как сообщает областная администрация, «Царицынское подворье мастеров» откроется 12 июня в 12:00 рядом с колесом обозрения в ЦПКиО. Здесь гости смогут ознакомиться с изделиями мастеров региона. Будут представлены авторские текстильные куклы, керамика, казачьи нагайки, украшения, картины, бытовая утварь из природных материалов, вышивка, валяные шерстяные изделия, деревянные резные фигурки животных и многое другое.

Подворье стало продолжением проекта «Мастера малой родины», реализованного при поддержке Фонда президентских грантов Волгоградским областным общественным благотворительным фондом «Царицынская муза». Центр народных умельцев будет работать под эгидой гильдии мастеров Волгоградской области, который также создан в рамках проекта.

Приобрести уникальные изделия ручной работы можно будет на ярмарке на территории подворья, которая ждет гостей 11 июня с 15:00 до 19:00 и 12 июня с 12:00 до 20:00. Здесь же можно будет пообщаться с самими мастерами, получить от них практические советы по всем видам творчества.