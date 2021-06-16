В ЦПКиО стартовали работы по обустройству нового места отдыха для горожан. По завершению тут появится настоящий водный парк с водоемами для прогулок на лодках и водными аттракционами.

Как сообщает РИАЦ, в парке планируют обустроить пруд площадью 850 квадратных метров и водный канал протяженностью 110 метров. Для отдыхающий возле пруда расставят шезлонги.

Водный интерактивный комплекс будет включать в себя игровые площадки и аттракционы для разных возрастных групп. Среди них водные горки, бассейны, фонтаны и другие водные развлечения.

В парке продолжается обустройство молодежной зоны – в пределах обособленного пространства появятся зеркальный и лазерный лабиринты, аттракцион «Черная дыра» и VR-аттракцион.

Ранее на территории завершилась масштабная высадка зелёных насаждений. Специалисты-агрономы высадили в парке 250 деревьев, большая часть которых высотой 3-4 метра. В дальнейшем высадка молодых и здоровых деревьев и кустарников будет производиться каждый сезон. Породный состав новых деревьев разнообразен: клёны, берёзы, липа, рябина, сосна, ель. Растения расположились на различных площадках, в том числе у входной группы и вдоль пешеходных аллей.