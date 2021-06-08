Прямые рейсы из Волгограда в Баку откроются с 16 июня 2021. Перевозки будет выполнять авиакомпания S7 Airlines.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, рейсы будут выполняться один раз в неделю – по средам. Прилетать из Баку самолеты будут в 15:40, вылетать из волгоградского аэропорта в обратном направлении – в 17:30. Время в пути в одном направлении составит 2 часа. Полетная программа запланирована перевозчиком до конца весенне-летнего периода – до 27 октября 2021.

На маршруте авиакомпания задействует комфортабельные и современные самолеты Airbus A320neo. Самолеты семейства A320neo отличаются широким и просторным салоном, оснащенным эргономичными креслами, увеличенным объемом багажных полок. Подсветка салона имеет несколько вариантов освещения для более комфортного пребывания на борту воздушного судна в любое время суток. Также самолеты данного типа имеют двигатели нового поколения и законцовки крыла, которые позволяют снизить выхлопы СО2, расход топлива и уровень шума по сравнению с самолетами предыдущего поколения.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно на официальном сайте авиакомпании S7 Airlines https://www.s7.ru/ru/.

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