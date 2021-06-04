Из Волгограда запустили прямые авиарейсы в Анапу. Рейсы будет выполнять авиакомпания Smartavia.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, рейсы будут выполняться 3, 5, 12, 19 июня и далее каждые четверг и субботу до конца сентября 2021 г.

Вылет воздушного судна запланирован на 2:20, прилет в Волгоград – в 6:05, время в пути в одном направлении составит чуть более полутора часов. Первый рейс приземлился в волгоградском аэропорту даже чуть раньше заявленного в расписании времени – в 5:50.

На маршруте задействованы Airbus А320neo – самые тихие самолеты в своем классе, оснащенные двигателями, позволяющими снизить расход топлива. Салон самолета просторнее, система освещения и развлечений управляются одним кликом.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно на официальном сайте авиаперевозчика www.flysmartavia.com.