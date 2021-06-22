Восстановительные работы в текущем году панируют провести на 16 мемориалов, посвящённых героям Великой Отечественной войны. Работы будут проводиться в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

Как сообщает областная администрация, по плану восстановительные работы проведут на памятниках и братских могилах защитникам Родины в Алексеевском, Быковском, Еланском, Калачёвском, Клетском, Ленинском, Новониколаевском, Палласовском, Среднеахтубинском, Суровикинском районах, а также в городе Волгограде. Соглашения о предоставлении субсидии заключены со всеми органами местного самоуправления, проходит процедура отбора подрядчиков на каждый из объектов.

Отметим, с 2020 года в регионе выполнен текущий ремонт и благоустройство территорий 426 памятников героям Великой Отечественной войны. В том числе завершены работы в селе Песчанка Советского района Волгограда на Братской могиле советских воинов, погибших в боях за Сталинград, где нашли последний покой 178 солдат и офицеров. Обелиск облицевали гранитом, нанесли фамилии захороненных воинов, восстановили барельеф, укрепили конструкцию железобетоном, отреставрировали тумбы с надписями «Вечная Слава павшим героям», «1942» и «1943». Обновили прилегающую территорию: устроили новое мощение обходных площадок колотой гранитной брусчаткой, установили парковую мебель, обеспечили свободное водоотведение с площадки братской могилы, обновили ограждения, организовали парковочные места.

Напомним, на территории субъекта расположены более 2,7 тысячи памятников, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Системная работа по охране и благоустройству памятных мест проводится в муниципальных образованиях на постоянной основе. В настоящее время субъект разрабатывает отдельную региональную программу, куда будут включены вопросы реконструкции и благоустройства памятных мест и монументов.