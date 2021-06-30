Специалисты начали монтаж травмобезопасного покрытия на стадионе возводимой школы в Кировском районе. Школа рассчитанная на 800 мест откроет свои двери уже в этом году.

По данным городской администрации, на подготовленную асфальтобетонную поверхность рабочие уложили резиновый слой, на который сверху наносится полиуретановая мастика. На финальном этапе на покрытие уложат специальную резиновую крошку, препятствующую скольжению.

Внутри здания школы подрядная организация продолжает отделочные работы: идет окраска стен, укладка кафельной плитки и линолеума, началась установка сантехнического оборудования. Полностью завершен монтаж светильников. На объект начала поступать мебель и оборудование. Готовность отделочных работ превышает 90 процентов.

Также строители выполняют работы по благоустройству прилегающей территории. В настоящее время завершается монтаж поливочного водопровода. После этого будет уложено порядка 8,5 тысячи квадратных метров рулонного газона, а также высажено 80 кленов и туй. Все деревья адаптированы к волгоградскому климату.

Строительство стартовало в 1 квартале 2020 года. Учреждение рассчитано на 33 учебных класса, также в нем разместятся медицинский блок с кабинетами стоматолога и психолога, столовая на 400 посадочных мест, актовый зал на 285 мест с необходимыми к нему помещениями (артистические, костюмерная, комната хранения музыкальных инструментов), библиотека с читальным залом, мастерские, спортзал, зона с раздевалками и душевыми.