Нерадивые потребители продолжают «радовать» канализационные бригады разнообразием предметов, провоцирующих засоры. Так, по ул. Двинская рабочие вытащили 10-килограммовый комок из тряпок и подвесных освежителей для унитаза.

Смыв в унитаз пластикового подвесного освежителя – очень популярная причина засоров внутридомовой канализации. Одно неловкое движение и он оказывается в фекальной воде, а страдают невиновные – предмет, забивший стояк, может попасть в трубу из любой вышерасположенной квартиры. Доказать чью-то виновность практически невозможно, как и требовать компенсацию морального и материального ущерба.

Дальше хуже: если засор успешно преодолел внутридомовые сети – он может подорвать работу водоотведения целой улицы, ведь размер предмета, выброшенного в канализацию, не имеет значения. На маленький подвесной освежитель наматываются колготки и тряпки, выброшенные в унитаз, а закрепляется все это разбухшими пищевыми отходами. В результате образуется плотная многометровая пробка, блокирующая поток, и канализация вытекает на улицу из колодцев, может и затопить подвалы многоквартирных домов.

Любимое развлечение канализационных бригад – определять, какие организации находятся рядом с засором. Стандартно поблизости с «жирбергами» – предприятия общепита, наволочки и простыни находят рядом с отелями, стеклянные колбы, шприцы и блистеры от таблеток – неподалеку от больниц. За прошлый год рабочие «Концессий водоснабжения» устранили более 10,5 тысяч канализационных засоров по всему городу, в этом году уже больше 2000.

Повышение качества услуг – приоритетная задача работы «Концессий водоснабжения». Так, для быстрого устранения засоров «Концессии водоснабжения» купили современные каналопромывочные машины, которые под большим давлением быстро промывают сети. Но бывают ситуации, когда и они не помогают и засор приходится разбирать вручную, а то и вообще вырезать фрагмент трубы.

Коммунальщики просят жителей ответственно относиться к утилизации отходов, используйте унитаз только по прямому назначению, ведь засоры – это проблема, которую проще предотвратить, чем ликвидировать.