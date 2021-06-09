Ремонт трамвайных путей по улице Ангарской был завершен. Трамвайные маршруты №№2, 6 и 12 возобновили работу в привычных границах до остановки «36 школа».

Как сообщает РИАЦ, специалисты МУП «Метроэлектротранс» завершили замену рельсовой решётки, а также капремонт системы электроснабжения, осуществлявшиеся здесь на протяжении последних недель. Теперь трамвайные маршруты №№2, 6 и 12 ходят по привычным маршрутам.

Автобусы, временно перенаправленные мэрией для улучшения транспортной доступности этого микрорайона, с сегодняшнего также работают по привычным маршрутам.