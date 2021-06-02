С начала 2021 года более 150 студентов колледжей и вузов уже прошли производственную практику в «Концессиях водоснабжения» и «Концессиях теплоснабжения». С начала лета еще десятки учащихся изучат изнутри работу крупнейших предприятий жизнеобеспечения.

Закрепить свои теоретические знания и получить практические навыки смогут учащиеся ВолгГТУ, ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж», ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи», ФГАОУ ВО «ВолГУ». С данными учебными заведениями уже заключены договоры о сотрудничестве в области практической подготовки специалистов.

Студенты будут осваивать принципы работы водоканала и тепловых сетей на производственных объектах коммунального хозяйства, в лабораториях, службе экологического контроля, управлении по автоматизации и других подразделениях компаний.

Подготовка высококвалифицированных кадров — одна из ключевых задач, которая успешно решается концессиями в рамках совместного проекта с вузами и колледжами Волгограда. В дальнейшем Концессии водо- и теплоснабжения будут рады предложить молодым специалистам постоянное трудоустройство.