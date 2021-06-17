В Центральном концертном зале состоится отчётный концерт Волгоградского института искусств и культуры. Студенты и педагоги представят на суд зрителей самые яркие номера.

Как сообщает региональный комитет культуры, академический хор и симфонический оркестр Волгоградского института искусств и культуры, оперная студия и чтецы кафедры актерского искусства, фортепианные дуэты, трио преподавателей и вокальные номера — все это станет частью классического блока. Любителей народного творчества порадют оркестр народных инструментов, ансамбль «Волжские гусляры», «Станица», «Венец», гитаристы, ансамбль гармошечников и сводный народный хор. А финалом концерта станут эстрадные номера уже полюбившиеся горожанам.

Фойе Центрального концертного зала также станет отчетной площадкой студентов ВГИИКа.

Накануне концерта зрители смогут оценить выставку работ будущих мастеров, изучающих живопись, графику и декоративно-прикладное творчество.

Отчётный концерт ВГИИКа состоится 18 июня, начало в 17:00. Вход свободный.