Этим летом сотрудники музея «Старая Сарепта» предлагают своим посетителям стать частью нового проекта «Не проспи лето», который объединит три летних месяца и подарит гостям музея яркие впечатления.

Как сообщает региональный комитет культуры, в рамках проекта каждую субботу будут проводиться как всем полюбившиеся, так и совершенно новые экскурсионные, интерактивные и тематические программы, музыкальные концерты и видеопроекты.

По субботам в течение лета в 11:00 будет начинаться детский час, в 13:00 – обзорная экскурсия, в 14:00 и 16:00 – мастер-классы и семейные программа, а в 18:00 – самая мистическая экскурсия «Подземелья Старой Сарепты». За подробным расписанием программ можно следить на сайте музея-заповедника «Старая Сарепта».

Напомним, музей-заповедник «Старая Сарепта» – самый большой сохранившийся до наших дней архитектурный комплекс, построенный колонистами- гернгутерами. Он включает в себя 26 зданий, 23 из которых – памятники архитектуры федерального значения XVIII-XIX вв.