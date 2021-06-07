В Волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» открывается выставка абстрактной живописи «Непознанный мир» художника и дизайнера-декоратора Анны Кардаильской.

Как сообщает РИАЦ, экспозицию выставки составляют картины написанные в технике флюид арт – когда краска произвольно разливается по холсту. Уникальность этой техники в том, что творить в ней могут и дети, и взрослые, даже те, которые никогда в жизни не брали в руки кисть.

В рамках выставки в музее будут проходить мастер-классы с художником. Для детей будет работать «Лаборатория магического искусства», где ребята смогут почувствовать себя настоящими художниками-алхимиками.

На открытии выставки состоится общий арт-перформанс: гости смогут стать соавторами одной из картин, которая родится прямо у них на глазах.

Выставка «Непознанный мир» откроется 11 июня и будет экспонироваться до 20 июля 2021 года. Справки по телефонам: 8(8442)67-33-02, 8-927-511-67-49