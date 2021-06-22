В ближайшие выходные в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдут обзорные экскурсии, во время которых гости смогут ближе познакомиться с историей музея.

Как сообщает пресс-служба музея, экскурсии будут проходить 26 июня в 11:00 и в 14:00, а также 27 июня в 11:00 и 16:00.

Экскурсантов познакомят с историей поселения Сарепта, расскажут о религии, быте, культуре и традициях сарептян. Также гостям покажут «Дом сарептского аптекаря», проведут по Церковной площади XVIII века, продемонстрируют выставочные залы в «Торговой лавке Гольдбаха» и откроют старинный подвал конца XVIII века.

Возраст: 6+.

Стоимость: 300 руб./ 200 руб.

Количество мест ограничено.

Записаться на экскурсию можно по телефонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.