На полях регионе ведется работа по ликвидации очагов саранчовых вредителей. На данный момент обработано уже более 7 тысяч га, а всего планируется обработать около 18-ти тысяч га.

В первую очередь обработке подвергнуться очаги в Быковском, Николаевском, Светлоярском и Иловлинском районах. Для борьбы с вредителями все необходимое имеется в достаточном количестве. Ситуация находится на контроле.

«Составлен план-график обработки территорий. Специалисты комитета находятся в постоянном контакте с местными органами управления АПК, сельхозтоваропроизводителями», — отметил заместитель председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Дмитрий Шульц. Он также подчеркнул, что характер распространения саранчовых, количество и масштабы очагов говорят о том, что продовольственной безопасности региона ситуация не угрожает.

В Волгоградской области традиционно для снижения численности насекомых в наиболее крупных очагах саранчовых вредителей привлекают авиацию. Кроме того, применяют установки «ГАРД» — одной такой системы достаточно, чтобы обработать за смену около двух тысяч гектаров. Хорошим дополнением к авиации и мощным наземным установкам служат штанговые опрыскиватели, которые позволяют нанести точечные удары по вредителям. Кроме того, для проведения мониторинга в этом году используют квадрокоптеры.