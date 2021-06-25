Школьникам на период летних каникул предоставляют скидку в 50% на проезд в электричках. Льготные условия будут действовать с 25 июня до 31 августа во всех пригородных поездах, курсирующих в Волгоградской области для детей от 7 до 15 лет (включительно).

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, льготные условия действуют при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта.

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Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»: www.volgogradtransprigorod.ru.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты (маски) в поездах и на объектах пассажирской инфраструктуры. В случае необходимости их можно приобрести на железнодорожных вокзалах, а также в поездах дальнего следования.