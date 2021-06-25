Начиная с 1 июля в Волгограде по речному маршруту «Красноармейск — Вязовая Грива» будет увеличено количество рейсов по будням. Речные трамвайчики будут ходить вдвое чаще. А со 2 июля прибавятся рейсы и на маршруте «Руднева – о. Сарпинский».

По данным РИАЦ, следующие на остров Сарпинский из Красноармейского района и обратно, станут совершать по 16 рейсов по будним дням, в выходные предусмотрено 18 выходов.

От пристани «Руднева» до Сарпинского речные трамвайчики совершат 14 рейсов в будние дни и 20 – в выходные. Новое расписание в ближайшее время будет размещено на сайте Пассажирского порта Волгограда и у билетных касс на пристанях.

Изменение расписания движения теплоходов связано с увеличением числа отдыхающих и дачников, отправляющихся на речной остров.