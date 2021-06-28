Начиная с 1 июля родовой сертификат будет выдаваться в электронном виде. Как сообщает РИАЦ, Фонд социального страхования решил отказать от бумажной версии документа.

Начиная с нового месяца беременным женщинам уже будут оформлять родовой сертификат только в электронном виде. Благодаря этому женщинам не придется самостоятельно предоставлять его в медицинские учреждения, а некоторые пособия и выплаты, которые полагаются беременным и после рождения ребенка, в дальнейшем смогут назначаться автоматически.

Те волгоградки, которые получили бумажный родовой сертификат до 1 июля, при следующем приёме у врача получат новый электронный родовой сертификат.