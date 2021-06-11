Городские электрички будут отличным способом добраться до мест проведения праздничных мероприятий в День России и вернуться обратно домой. Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», 13 июня на набережную г. Волгограда где пройдет праздничный концерт, посвященный «Дню России» с 18:00-20:00 можно воспользоваться пригородными поездами:

-№ 6418 сообщением Шпалопропитка – Тракторная пассажирская

Отправление со ст. Шпалопропитки в 15:43, ст.Волгоград 1 в 16:40, Тракторная пасс. 17:03

В вечернее время можно воспользоваться следующими пригородными поездами:

-№ 6736/6735 сообщением Аэропорт –Шпалопропитка

Отправление со ст. Волгограда 1 в 20:40, ст. Шпалопропитка в 21:30