Программа мероприятий ко Дню России уже утверждена. По данным городской администрации, всего для жителей и гостей города запланировано более 50-ти мероприятий, которые стартуют уже 7 июня.

Согласно утвержденной программе, основные мероприятия будут проходить 12 июня на Центральной набережной, где в этот день состоится фестиваль технических видов спорта «Drive fest», будут проходить выставки и в финале состоится праздничный концерт.

С 14:00 до 19:00 12 июня на верхней террасе Центральной набережной будет проведена информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!», а также работа интерактивных площадок «Моя любимая Россия».

В это же время для гостей будет проходить большой праздничный концерт «Большой праздник большой страны!».

А в 13:00 от собора Александра Невского по ул. Аллея Героев до центральной лестницы наб. 62-й Армии пройдет флешмоб «Флаг России», который завершится в 13:30.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.