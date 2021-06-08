В Волгограде готовятся к открытию пока лишь два пляжа. Всего на учете в Центре ГИМС находятся 28 пляжей, 10 из которых расположены в детских оздоровительных лагерях.

Как сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области, пляжи которые готовятся к открытию, располагаются в Кировском и в Красноармейском районах. Обследовать предполагаемые места для купания специалисты начнут сразу, как только сойдет «большая вода», сообщили в МЧС России по Волгоградской области.

В настоящее время госинспекторы ГИМС продолжают призывать жителей и гостей региона — быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности во время отдыха на водоёмах. Рейды акваторий проводятся регулярно и не только в выходные дни. Особое внимание специалисты уделяют семьям с детьми. Во время летних каникул детская безопасность напрямую зависит от взрослых, а тех, кого родители оставляют без внимания, опасность подстерегает повсюду.

Во время патрулирования акваторий, спасатели проводят с волгоградцами разъяснительные беседы, напоминают об опасности ненадлежащего присмотра за детьми во время отдыха у водоёма, об элементарных мерах безопасности и как вызвать экстренные службы с мобильного телефона. Детям школьного возраста инспекторы ГИМС рассказывают о том, какую опасность таят в себе прогулки у водоёмов без присмотра взрослых и напоминают о мерах предосторожности во время отдыха у воды.