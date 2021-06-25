В регионе продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону 2021-2022 годов. На данный момент специалисты выполнили около 20% от запланированных работ. В том числе на 30% многоквартирных домов завершена промывка и опрессовка сетей. Ход работ находится на особом контроле профильных ведомств администрации региона.

По сведениям региональной ГЖИ, промывка и опрессовка сетей в МКД производится согласно графику прохождения испытаний системы на прочность, по результатам которых подписывается номерной акт, изготовленный типографским способом и фиксирующий факт проведения работ. Этот документ свидетельствует о том, что многоквартирный дом допущен к эксплуатации в отопительный период. Паспорт выдается органами местного самоуправления до 15 сентября. Невыполнение УК гидравлических испытаний, промывки и регулировки систем отопления относится к грубым нарушениям лицензионных требований законодательства и грозит компаниям потерей права работать на рынке.

Всего, по информации регионального комитета ЖКХ, к старту сезона 2021/2022 годов запланировано подготовить 11,8 тысячи многоквартирных домов, 1861 социально-значимый объект, 513 котельных, 1990,48 км тепловых сетей, 1072 водозаборов, 10020,3 км водопроводных сетей, 238 канализационных насосных станций, 2621,6 км канализационных сетей. При этом будут заменены 52,4 км ветхих тепловых сетей, 157,8 км изношенных водопроводных сетей, 90,2 км выработавших свой срок канализационных сетей. Работы проводятся в графике и находятся на контроле межведомственной комиссии. Муниципальными образованиями и предприятиями ЖКХ на выполнение мероприятий по подготовке к зиме в рамках ремонтных программ запланированы свыше 1,2 млрд рублей.