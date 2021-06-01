В текущем году площади орошаемых земель планируют расширить до 74,6 тыс. га. На данный момент стартовало строительство орошаемого участка площадью 278 га в Иловлинском районе. Всего в 2021 году в регионе предстоит увеличить орошаемый клин на 7,5 тысяч га.

Как сообщает комитет сельского хозяйства Волгоградской области, в Иловлинском районе к строительству орошаемого участка приступило ООО «Бердиевский элеватор Агро». Проект реализуется в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК». С помощью мелиорации иловлинские аграрии намерены увеличить зерновое производство: на участке 278 га, где будет установлено четыре насоса и шесть дождевальных машин, планируют выращивать кукурузу для внешнего рынка.

Всего в 2021 году Волгоградская область намерена ввести в строй порядка 7,5 тыс. га орошения, из них по проекту «Экспорт продукции АПК» — 1,38 тыс. га. Первый из планируемых на 2021 год проектов уже введен в эксплуатацию — объект мелиорации площадью 533,5 га сдан компанией «Лидер» в Николаевском районе.