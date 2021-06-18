Жителей и гостей города приглашают на пешеходную обзорную экскурсию по улице Мира, которую проведет музей Машкова. Экскурсантов ждут 19 июня.

Как сообщает пресс-служба музея, во время экскурсии гости узнают немало уникальных фактов об этой легендарной улице города-героя Волгограда, которые позволят иначе взглянуть на ее историю и архитектуру.

В маршрут включены избранные фрагменты экскурсий, состоявшихся в рамках проекта «Первая улица Мира».

Автор и ведущий обзорной экскурсии — старший научный сотрудник музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова Елена Огаркова.

Продолжительность экскурсий по улице Мира — 1 час 30 минут.

Необходима предварительная запись: 23-81-76

Место встречи: Музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова (Ленина, 21)

Цена билета пешеходной экскурсии: 300 рублей.