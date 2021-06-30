В этом году пляжами нас не балуют. Оборудованных мест для купания у волгоградцев нет. Для нашего года пляжей должно быть как минимум по одному на каждый район, но увы официально откроется пока лишь один, и тот будет расположен в Красноармейском районе. Место отдыха у воды расположится на песчаной косе полуострова Сарептского, площадь территории для семейного досуга составит 4000 квадратных метров.

Как сообщает городская администрация, сейчас городская комиссия проверяет площадку на соответствие необходимым требованиям федерального законодательства и СанПиН. Рабочие полностью очистили территорию от сорной растительности и мусора. Также водолазы муниципальной службы спасения обследовали и привели в порядок дно реки, которое теперь расчищено от мусора, а его понижение пологое, без ям и резких обрывов.

На песчаной площадке уже оборудованы биотуалеты, кабинки для переодевания, камеры хранения, беседки, скамейки и шезлонги. Максимальная вместимость места отдыха у воды составит порядка 150 человек, что позволит обеспечить социальную дистанцию и комфорт отдыхающих.

На территории расположатся вышки, на которых будет организовано дежурство спасателей. Чистота и порядок в зоне отдыха будут поддерживаться службами на протяжении всего периода купального сезона.