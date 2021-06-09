Строительство первого в Волгограде аквапарка ведется активными темпами. Планируется, что первых посетителей аквапарк примет уже в конце июля текущего года. Аквапарк возводят на границе Кировского и Советского районов Волгограда
в районе застройки ЖК «Санаторный» и ЖК «Колизей».

Как сообщает областная администрация, благодаря соглашению, заключенному между инвестором и администрацией Волгоградской области на территории 34,8 га будет сформирована современная зона семейного досуга, ядром которой станет первый в областном центре аквапарк.

Строительство аквапарка общей площадью 3,4 га стартовало в 2020 году. Земельный участок передан безвозмездно в рамках закона Волгоградской области о реализации масштабных инвестпроектов. Стоимость объекта — 500 млн руб. В составе аквапарка — шесть бассейнов, шесть водных аттракционов с десятью различными спусками, места пляжного отдыха. 50-метровый волновой бассейн станет самым крупным в ЮФО, а со стартовой вышки 11-метровой горки можно будет увидеть практически весь город.

Единовременно на стройплощадке задействованы свыше 100 человек и 20 единиц техники. На сегодняшний день специалистами частично завершены работы по прокладке под землёй 17 км инженерных сетей, устройству чаш бассейнов, ведётся монтаж опорных площадок под конструкции водных горок и аттракционов. Работы проводятся на участках строительства детского, подросткового, волнового бассейнов и аттракциона «Медленная река». Также строительные бригады на 90% завершили работы по монтажу наружных сэндвич-панелей административно-бытового комплекса, приступили к внутренней отделке помещений и благоустройству окружающей территории. Следующим этапом реализации проекта, по словам президента АК «ТПГ «БИС» Александра Назарова станет строительство горнолыжного спуска, всесезонного катка, трассы для катания на «ватрушках» и др. — проектирование участков уже ведётся.

фото с официального портала администрации Волгоградской области
фото с официального портала администрации Волгоградской области
фото с официального портала администрации Волгоградской области
ЧЕРЕЗОфициальный портал администрации Волгоградской области
ИСТОЧНИКОфициальный портал администрации Волгоградской области
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