Переболевшие COVID-19 жители региона смогут пройти углубленную диспансеризацию. Такая услуга появится в медучреждениях региона с 1 июля.

Как сообщает областная администрация, для того чтобы пройти углубленное обследование в медицинских учреждениях Волгоградской области нужно будет всего лишь надо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому врачу-терапевту или записаться на прием через портал Госуслуг.

Программа диспансеризации включает в себя два этапа: на первом пациентам выполнят биохимический анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки и другие виды исследований. Если переболевший COVID-19 жалуется на одышку, его протестируют после физической нагрузки. На втором этапе жителям региона предстоит пройти эхокардиографию, компьютерную томографию и прочую диагностику.