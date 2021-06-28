Еще на три недели в Волгоградской области продлили ограничение на посещение лесов. Начиная с 28 июня и по 19 июля будет действовать режим ограниченного пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. На территории лесного фонда могут находиться исключительно работники подведомственных облкомприроды лесничеств, сотрудники МЧС, исполняющие свои профессиональные обязанности.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, данная мера вводится с целью защиты жизни и здоровья граждан, имущества от пожаров, недопущения негативного развития лесопожарной обстановки, предотвращения угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Чтобы не допустить опасного развития событий, оперативными группами в лесничествах проводится усиленное патрулирование, продолжается работа по созданию минерализованных полос и опашке территорий, примыкающих к лесному фонду и населенным пунктам. В случае обнаружения возгорания перед лесниками и сотрудниками МЧС стоит задача быстро локализовать очаг, ликвидировать пожар, не допустив ущерба зеленым насаждениям, жилым и инфраструктурным объектам. Добавим, что в лесах, за исключением определенных видов, запрещены все работы, не связанные с лесохозяйственной деятельностью.

Кроме того, облкомприроды призывает жителей области при обнаружении возгорания в лесу незамедлительно сообщать об этом по единому федеральному номеру 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8 (8442) 30-89-89 или на единый номер Службы спасения 112.

Напомним, за минувшие выходные лесных пожаров на территории Волгоградской области не зарегистрировано. Всего с начала года в регионе произошло 5 пожаров в лесном фонде, которые оперативно ликвидированы на площади 18,3 га.