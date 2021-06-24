В Волгограде планируют продлить Нулевую продольную магистраль более чем на два километра в сторону южных районов. Данная инициатива была поддержана главой Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

Как сообщает областная администрация, новую автомагистраль протяженностью более двух километров планируют построить в границах от улицы Калинина до Иркутской. Продление Нулевой Продольной магистрали в сторону Советского и Кировского районов отвечает стратегии комплексного развития инфраструктуры города и позволит обеспечить дополнительное перераспределение транспортных потоков. В настоящее время на данном участке идут берегоукрепительные работы, в ближайшее время специалисты приступят к проектированию магистрали.

Отметим также, что сегодня в ходе рабочей поездки между Федеральным дорожным агентством и администрацией Волгоградской области подписано соглашение о сотрудничестве, которое позволит завершить реализацию крупных проектов и приступить к новым, синхронизировать региональные и федеральные планы развития дорожной сети.