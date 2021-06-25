Билайн разработал алгоритм, который позволит контролировать график вывоза твердых бытовых отходов из пунктов их временного хранения, а в перспективе искусственный интеллект позволит искать нелегальные свалки. Как сообщила пресс-служба компании, пилотные проекты по использованию решений планируется запустить в нескольких регионах России.

Основная задача нейросети, обученной специалистами Билайн, — мониторить соблюдение графика вывоза твердых бытовых отходов из пунктов их временного хранения в режиме онлайн. Это позволит более эффективно осуществлять вывоз мусора подрядными организациями, а также перераспределять нагрузку в случае непредвиденных ситуаций. Кроме того, Билайн разрабатывает нейросеть, которая позволяет находить на фотографиях нелегальные свалки, сокращая тем самым время реагирования на их устранение.

«Уже сегодня мы обучили нейросеть мониторить своевременность вывоза твердых отходов из пунктов хранения, так называемых «дворовых мусорок». Планируем и дальше развивать это направление, так как считаем эту работу необходимой для обеспечения экологической безопасности планеты», — сказал исполнительный вице-президент Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

Это уже не первая область, где нашла применение нейросеть «Beeline AI». Так, специалисты Digital блока компании разработали решение по анализу снимков с дронов специально для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которому искусственный интеллект помогает в спасении людей. За два года применения Beeline AI с воздуха было найдено 27 человек, только в 2020 году искусственный интеллект «отсмотрел» 650 тыс. снимков, сопровождал отряд «Лиза Алерт» в 15 тыс. поисковых треках, проанализировал территорию 330 тыс. кв. км. Кроме того, нейронная сеть Билайн в одном из регионов РФ будет искать неровности или ямы, их глубину и размеры.