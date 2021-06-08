В Волгограде появится многоуровневая транспортная развязка в районе поселка Водстрой на 3-й Продольной магистрали. Проект уже прошел госэкспертизу, в ближайшее время определят исполнителя работ. Объект будет возводиться по региональной программе «Развитие транспортной системы Волгоградской области».

Как сообщает областная администрация, переезд между станциями «Древний Вал — Орловка» в настоящее время является одним из самых загруженных на территории Волгоградской области: интенсивность движения на этом участке составляет более 35 тыс. автомобилей в сутки, а в период отпусков доходит до 50 тыс. единиц. Высокая плотность транспортного потока приводит к многочасовым заторам. Для разгрузки движения принято решение построить многоуровневую развязку взамен существующего переезда, а также расширить автодорогу общей протяженностью 3,2 км с двух до четырех полос. Строительство планируют завершить в 2023 году.