Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова запустил цикл мероприятий, которые будут проходить в рамках выставки «ВЕКТОР ВАЛЕТА», посвященной 140-летию со дня рождения Ильи Машкова. Мероприятия стартовали с 26 июня в выставочном зале музея.

Как сообщает пресс-служба музея, к каждой большой экспозиции музей готовит для детей и взрослых события, приближающие её основные идеи к сердцу каждого. Этим летом посетители выставочного зала не только узнают много нового об Илье Машкове, его друзьях и учениках, но смогут стать участниками лекций и бесед, кураторских экскурсий и мастер-классов, детских праздников, интерактивных занятий и концертов. В день рождения Ильи Ивановича Машкова 29 июля пройдёт творческая акция «День Машкова».

Все мероприятия проходят в выставочном зале музея Машкова. С полной программой можно ознакомится по ссылке.