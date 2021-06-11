Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова приглашаем детей принять участие в мастер-классах в рамках выставки «91 день счастья». Во время мастер-классов дети будут изготовлять поделки на летнюю тематику.

Как сообщает пресс-служба ВМИИ им. И.И.Машкова, помимо изготовления поделок ребята смогут познакомиться с работами известных художников, а также создать собственные произведения искусства.

Расписание масте-классов:

  • 16 июня в 15:00 — Полевые цветы из фоамирана.
  • 23 июня в 15:00 — «Морская» рамка в технике аппликации
  • 30 июня в 15:00 — Летний пейзаж в технике граттаж

Для участия необходима предварительная запись:
79061739249
79375401247

Стоимость: 300 рублей

Мастер-классы будут проходить в основном здании музея (пр. Ленина, 21)

ИСТОЧНИКВолгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова
Предыдущая статьяМузей Эйнштейна зовет гостей в Комсомольский сад
Следующая статьяРасписание городских электричек в праздничные дни