Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова приглашаем детей принять участие в мастер-классах в рамках выставки «91 день счастья». Во время мастер-классов дети будут изготовлять поделки на летнюю тематику.

Как сообщает пресс-служба ВМИИ им. И.И.Машкова, помимо изготовления поделок ребята смогут познакомиться с работами известных художников, а также создать собственные произведения искусства.

Расписание масте-классов:

16 июня в 15:00 — Полевые цветы из фоамирана.

23 июня в 15:00 — «Морская» рамка в технике аппликации

30 июня в 15:00 — Летний пейзаж в технике граттаж

Для участия необходима предварительная запись:

79061739249

79375401247

Стоимость: 300 рублей

Мастер-классы будут проходить в основном здании музея (пр. Ленина, 21)