Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова приглашаем детей принять участие в мастер-классах в рамках выставки «91 день счастья». Во время мастер-классов дети будут изготовлять поделки на летнюю тематику.
Как сообщает пресс-служба ВМИИ им. И.И.Машкова, помимо изготовления поделок ребята смогут познакомиться с работами известных художников, а также создать собственные произведения искусства.
Расписание масте-классов:
- 16 июня в 15:00 — Полевые цветы из фоамирана.
- 23 июня в 15:00 — «Морская» рамка в технике аппликации
- 30 июня в 15:00 — Летний пейзаж в технике граттаж
Для участия необходима предварительная запись:
79061739249
79375401247
Стоимость: 300 рублей
Мастер-классы будут проходить в основном здании музея (пр. Ленина, 21)