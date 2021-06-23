В этот четверг в выставочном зале музея Машкова состоится концерт солистов и музыкантов Волгоградского музыкального театра и театра «Царицынская опера» — «Еще раз про любовь». Концерт будет проходить в рамках музейного проекта «Музыкальный четверг».

Как сообщает пресс-служба музея, в концерте примут участие: солисты музыкального театра — лауреат Государственной премии Волгоградской области Валерия Головкина (сопрано) и Алексей Гусак (тенор) и музыканты «Царицынской оперы»: Владислав Царегородцев (виолончель) и Екатерина Литвинова (фортепиано). Концерт ведет — Елена Авдеева.

Концертная программа составлена из известных арий и дуэтов из оперетт, мюзиклов, романсов и инструментальных пьес для виолончели. Слушателям будут представлены дуэты и арии из классических оперетт И.Кальмана «Марица», «Фиалка Монмартра», «Сильва», а также музыкальные произведения, написанные нашими соотечественниками.

Концерт «Еще раз про любовь» состоится в пространстве недавно открывшейся масштабной выставки «ВЕКТОР ВАЛЕТА», посвященной 140-летию со дня рождения выдающегося художника, нашего земляка Ильи Ивановича Машкова. На ней представлено более 150 произведений, созданных Машковым, его товарищами по художественному объединению «Бубновый валет», а также их учениками и последователями.

Запись на концерт по телефону: 24-16-79