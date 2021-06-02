Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова открывает выставку «1941. К 80-летию начала Великой Отечественной войны». В экспозиции будет представлено двадцать одно произведение тринадцати авторов на военную тему.

Как сообщает пресс-служба музея, в собрании Музея Машкова есть произведения разных лет, отражающие формирование пластических формул художественной рефлексии трагического периода начала гитлеровского вторжения в СССР.

Советские художники изначально, с первого плаката «Родина-мать зовёт», взяли высокую ноту эмоциональности и акцентировали глубинную связь судьбы и истории страны с судьбой и историей семьи. Кровная связь и мука разрыва – лейтмотив выставки. Сцены прощания, темы солдатских матерей и ожидания наиболее распространены в искусстве. Другая сюжетная линия связана с историческими событиями 1941 года и образами героического сопротивления. Битве за Москву и началу блокады Ленинграда посвящены картины и листы известных графических серий, представленные на выставке. Например, работы Владимира Старова, Евгения Мациевского, Татьяны Ковригиной, Юрия Непринцева.

Выставка «1941. К 80-летию начала Великой Отечественной войны» будет работать с 3 июня по 5 июля по адресу: проспект имени В.И. Ленина, 21. Справки по телефону 8(8442)38-59-15.