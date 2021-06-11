В парк «Комсомольский сад» приедет музей занимательных наук Эйнштейна, сотрудники которого проведут для ребят увлекательное шоу. Мероприятие будет проходить 14 июня. В этот день музей занимательных наук Эйнштейна будет в парке со своим новым шоу «Криомания».

Как сообщают организаторы, во время шоу «Криомания» перед зрителями будут происходить, на первый взгляд, невозможные вещи. Живой цветок станет хрустальным, гвоздь можно будет забить обычным бананом, а яичница приготовится без огня. И все это на глазах гостей, которых ждут 14 июня в 17:00.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.