В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечается 26 июня, в Волгограде будет организована праздничная программа мероприятий.

Организатором мероприятий выступает управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области. 26 июня жителей и гостей города приглашают принять участие в антинаркотическом профилактическом мероприятии, которое состоится на верхней террасе набережной (площадка у фонтана «Искусство») в Центральном районе города Волгограда, начало в 16:00.

Мероприятие включает в себя концерт и работу десятка интерактивных профилактических площадок.

Участниками концертной программы станут представители творческих коллективов ГУ МВД РФ по Волгоградской области, Центра молодежной политики, Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля», творческие коллективы волгоградских ВУЗов. Также гости смогут увидеть и показательными выступлениями бойцов спецназа «Гром»

Акция проводится при поддержке комитетов здравоохранения, образования, науки и молодежной политики, культуры, спорта Волгоградской области.