Волгоградцы могут провести теплый вечер под звуки джаза, совершая прогулку на теплоходе по Волге. Такую возможность предоставляет туристическая компания «Круиз» совместно с квартетом А-Джаз в рамках второго сезона авторского проекта «Джаз на Волге».

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, гости смогут погрузиться в романтическую атмосферу сумеречного Волгограда, отправившись в увлекательное путешествие вдоль вечернего города на теплоходе «Москва».

Вечера будут проходить: 30 июня, 14 и 28 июля, 11 и 25 августа, 8 и 22 сентября.

Стоимость: 1200 р.

Важные подробности: рассадка свободная, отправление в 19:00, место отправления: речной порт — причал № 17, время прогулки 1,5 часа.

Необходима предварительная запись по телефону: 8-961-66-66-444, 8-800-200-86-60, 8-8442- 381-081