Посетителей краеведческого музея ждет знакомство с новым летним проектом «Моя Россия – моя семья», в рамках которого в июне будут проходить мероприятия, рассказывающие о Родине и о Семье. Это будут пешеходные экскурсии по городу, военно — исторические квесты, интерактивные программы, мастер — классы, конкурсы и многое другое.

Как сообщает пресс-служба музея, открытие проекта состоялось 1 июня, в День защиты детей, мероприятием «О чем мечтают дети?». Вторая встреча в рамках проекта состоится уже 4 июня в 11:30. Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на мероприятие «Экологическая тропа», приуроченное ко Всемирному дню окружающей среды. На экскурсионном маршруте «Экологическая тропа» у детей сформируются навыки экологически грамотного и безопасного поведения в природе. Гости музея узнают историю изменения природного ландшафта центрального района, научатся видеть и понимать красоту живой природы.

Очередная программа состоится 12 июня и будет посвящена Дню России. Для посетителей музея подготовлены пешеходные экскурсии «От собора Александра Невского до памятника Петру I» и «Ступени истории», военно-исторический квест «Дорогами войны», интересные увлекательные экскурсии.

Новый проект Волгоградского областного краеведческого музея «Моя Россия – моя семья» — это отличная возможность провести время всей семьей, узнать много нового и интересного о нашей стране, о праздниках, об истории Волгоградской области и города Волгограда.

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