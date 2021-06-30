В Волгоградском областном краеведческом музее вскоре откроется выставка «Загадочная страна Восходящего солнца», которая расскажет о культуре, традициях и быте Японии.

По данным пресс-службы музея, открытие выставки состоится 2 июля в 12:00 в Волгоградском областном краеведческом музее (Пр. им. Ленина, 7). На выставке будет представлена коллекция, переданная областному краеведческому музею городом-побратимом Хиросимой в 1987 году.

Новая выставка познакомит жителей и гостей города с культурой, традициями и бытом Японии. Посетители музея смогут увидеть самые разнообразные предметы, передающие колорит Страны восходящего солнца: старинные кимоно, сосуды для икебаны, предметы чайной церемонии, театральные маски, зонтики и веера из рисовой бумаги и др. Кроме того, будут показаны знаменитые японские праздники: День девочек — праздник кукол (Хина Мацури), День мальчиков — праздник первого дня лошади (Танго-но-Сэкку). Самый уникальный экспонат – мужское кимоно середины XIX века с необыкновенной вышивкой, на котором изображены бытовые стороны жизни японцев.

В рамках открытия выставки, под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженной артистки Российской Федерации Галины Иванковой, солисты оркестра русских народных инструментов Волгоградской филармонии исполнят национальную японскую мелодию «В заповедных лесах острова Йоку».

Выставка будет работать до конца июля. Соблюдается масочный режим.