Жителей и гостей города приглашают прогуляться по городу и узнать интересные факты из жизни старого Царицына. Пешеходную экскурсию «Царицын купеческий» проведет Волгоградский областной краеведческий музей 4 июня в 17:00.

Как сообщает пресс-служба музея, во время экскурсии участники посетят настоящие «островки» старого Царицына, затерянные в центре современного Волгограда и увидят неповторимые по своей архитектуре купеческие особняки, а также узнают какими были царицынские купцы – богачи, вершившие судьбы города во второй половине XIX – начале XX вв. Экскрусовод расскажет историю главной городской площади и кафедрального собора и проведет по улочкам давно исчезнувшего Преображенского форштадта.

Сбор группы на улице Гоголя напротив Мемориально-исторического музея, где вас будет ждать экскурсовод (тел. +7(927)529-50-97) с табличкой: Волгоградский областной краеведческий музей. Экскурсия «Царицын купеческий».

Возрастное ограничение: 12+. Стоимость: 350 руб.

Задать вопросы можно по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.