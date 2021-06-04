Волгоградский областной краеведческий музей приглашает детей в мастерскую «Рукотворные чудеса», где 6 июня состоится мастер-класс «Беречь природы дар бесценный».

Как сообщает пресс-служба музея, мастер-класс состоится в выставочном зале «Природа Волгоградской области» и будет посвящен Всемирному дню окружающей среды, который ежегодно отмечают 5 июня.

В ходе занятия дети познакомятся с историей возникновения праздника. Ребята создадут своими руками бумагу и узнаю почему для человека так важна природа, и что можно сделать из вторсырья. Юные посетители музея поиграют в увлекательную игру-викторину, научатся самостоятельно решать экологические задачи и бережно относится к окружающей среде.

Посещение только по предварительной записи. Количество мест ограниченно. Начало в 12:00.

Задать вопросы можно по телефону: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37. Соблюдается масочный режим.