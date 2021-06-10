В праздничные дни жителям и гостям города предлагают посетить пешеходную экскурсию «Ступени истории», которую проведет Волгоградский областной краеведческий музей. Данная экскурсия стала победителем регионального конкурса «Лучший турмаршрут по Волгоградской области».

По данным пресс-службы музея, пешеходная экскурсия «Ступени истории» с подъемом на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи «Первой пожарной части города Царицына» состоится 12 и 13 июня в 17:00, 14 июня в 11:00.

Экскурсанты пройдут по улице Успенской (ныне ул. Ленина), перейдут Скорбященскую площадь к зданию Первой пожарной части города Царицына. Поднявшись по винтовой лестнице на смотровую площадку каланчи, гости увидят, как в современность вплелись исторические здания времен Царицына – Сталинграда. Перед ними откроется красивая панорама нашего города. На каланче сделают красивые фотографии и полюбуются видами города с высоты птичьего полета.

12+. 350 руб.

Телефон для справок: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.